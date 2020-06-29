İletişim Başkanlığı paylaştı: İşte güvenli turizm için atılan adımlar
Son dakika haberi... İletişim Başkanlığı, Twitter hesabı üzerinden ''Türkiye'de Güvenli Turizm İçin Atılan Adımlar'' başlıklı bir infografik paylaştı.
İletişim Başkanlığından yapılan infografik paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: Turizmde Güvenilir Adres: Türkiye. Yeni normalleşme sürecinde turizm sektöründe koronavirüse karşı aldığı ciddi önlemlerle misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.
Turizmde Güvenilir Adres: Türkiye 🇹🇷— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 29, 2020
Türkiye, yeni normalleşme sürecinde turizm sektöründe koronavirüse karşı aldığı ciddi önlemlerle misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.🏖️⛷️ pic.twitter.com/TRmjErn66U
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