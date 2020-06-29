29 Haziran 2020, Pazartesi
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İletişim Başkanlığı paylaştı: İşte güvenli turizm için atılan adımlar

Son dakika haberi... İletişim Başkanlığı, Twitter hesabı üzerinden ''Türkiye'de Güvenli İçin Atılan Adımlar'' başlıklı bir infografik paylaştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.06.2020
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İLETİŞİM BAŞKANLIĞI PAYLAŞTI: İŞTE GÜVENLİ TURİZM İÇİN ATILAN ADIMLAR

İletişim Başkanlığından yapılan infografik paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: Turizmde Güvenilir Adres: Türkiye. Yeni normalleşme sürecinde sektöründe koronavirüse karşı aldığı ciddi önlemlerle misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

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