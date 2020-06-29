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Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne tepki

Son dakika haberleri... İletişim Başkanı , resmi Twitter hesabından ve Kızılay Dernekleri'ne tepki gösterdi. Altun, sapkınları destekleyerek Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ı hedef gösteren Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Kızılay Dernekleri için "Susturulmayacağız!" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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ALTUN'DAN ULUSLARARASI KIZILHAÇ KOMİTESİ'NE TEPKİ

Kızılay Genel Başkanı ve Kızılhaç Kızılay Federasyonu Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık, LGBT propagandası yapan ve Kızılay Dernekleri tarafından hedef haline getirildi.

Türk doktro Kerem Kınık'a sahip çıkan İleştim Başkanı , "LGBT propagandası ifade özgürlüğü için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Susturulmayacağız" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Fahrettin Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi,

LGBT propagandası ifade özgürlüğü için ciddi bir tehdit. Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Kızılay Dernekleri, tüm hayatını çocukları korumaya adamış Kızılay Başkanı Dr. Ekrem Kınık'ı hedef göstererek bu tehdite suç ortağı oluyor. Susturulmayacağız

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