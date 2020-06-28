YKS sınav sonuç ekranı: YKS sonuçları ne zaman açıklanır 2020? Son dakika gözler ÖSYM'de! Üniversite sınav sonuçları kaç günde açıklanır?
YKS sonuçları ne zaman açıklanır 2020? Büyük heyecanla beklenen YKS sınavının son oturumu bugün yapıldı. 28 Haziran yapılan AYT sınavında adaylara 180 dakika süre tanındı.2,5 miyona yakın adayın ter döktüğü sınavın ardından sorulan ilk soru sonuçların açıklanacağı tarih oldu. ÖSYM açıkladığı 2020 sınav takvimine göre sonuçlar 28 Temmuz tarihinde açıklanacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanır 2020? Üniversite sınav sonuçları kaç günde açıklanır? Son dakika gelişmelerini ahaber.com.tr üzerinden bulabilirsiniz
YKS sonuçları ne zaman açıklanır sorusunun cevabı son saatlerin en çok aranan konusu oluyor. Yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin ter döktüğü YKS, TYT, AYT ve YDT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Üniversitelerin açıklayacağı taban ve tavan puanları adayların planlarını şekillendirecek. ÖSYM açıkladığı 2020 sınav takvimine göre sonuçlar 28 Temmuz tarihinde açıklanacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanır 2020? Üniversite sınav sonuçları kaç günde açıklanır? Son dakika gelişmelerini ahaber.com.tr üzerinden bulabilirsiniz
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve yamobil uygulamasından öğrenebilecekler.
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