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Haberler Gündem Haberleri YKS cevap anahtarı 2020: ÖSYM YKS -TYT - AYT- YDT sınav kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

YKS cevap anahtarı 2020: ÖSYM YKS -TYT - AYT- YDT sınav kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

- - - sınav kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanır sorularının cevapları gündemin ilk sırasında yer alıyor. 2,5 milyona yaklaşık adayın ter döktüğü YKS'nin ikinci oturumu olan AYT sonlandı. Sınavın bitmesinin ardınan soru ve cevap anahtarının açıklanması bekleniyor. Peki, YKS -TYT - AYT- YDT sınav kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 28.06.2020
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ÖSYM SINAV KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

- - - sınav kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanır sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS'nin 1. oturumu TYT 27 Haziran Cumartesi saat 10:15'te gerçekleştirildi. YKS 2 oturumu AYT ise, Pazar günü 10:15'te, 3. oturum YDT pazar 15:45'te başladı. 'nin daha önce açıkladığı sınav takvimine göre sınav sonuçları 'da açıklanacak. İstediği üniversitenin puanını hesaplamak isteyen adaylar cevap anahtarı ve soruların olduğu kitapçıklarının açıklanmasını bekliyor. Peki, , ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

YKS SORU VE CEVAPLARI 2020 AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM sınav soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağını açıkladı. ÖSYM yaptığı açıklamada: "bugün YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verdi. Buna göre YKS soru ve cevapları Pazar günü ÖSYM tarafından yayınlanacak.

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