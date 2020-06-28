YKS -TYT - AYT- YDT sınav kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanır sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS'nin 1. oturumu TYT 27 Haziran Cumartesi saat 10:15'te gerçekleştirildi. YKS 2 oturumu AYT ise, Pazar günü 10:15'te, 3. oturum YDT pazar 15:45'te başladı. ÖSYM'nin daha önce açıkladığı sınav takvimine göre sınav sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. İstediği üniversitenin puanını hesaplamak isteyen adaylar cevap anahtarı ve soruların olduğu kitapçıklarının açıklanmasını bekliyor. Peki, ÖSYM YKS -TYT - AYT- YDT sınav kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

YKS SORU VE CEVAPLARI 2020 AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM sınav soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağını açıkladı. ÖSYM yaptığı açıklamada: "bugün YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verdi. Buna göre YKS soru ve cevapları 28 Haziran Pazar günü ÖSYM tarafından yayınlanacak.