28 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanlığı, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2229. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanlığı, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2229. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanlığı, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2229. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Mesajda, "Türk Kara Kuvvetleri'nin 2229. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyoruz" denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2020
ABONE OL
CUMHURBAŞKANLIĞINDAN TÜRK ORDUSU MESAJI

Cumhurbaşkanlığı, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2229. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Kara Kuvvetleri'nin 2229. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

MSB'den tarihi mesaj: 2229 kutlu olsun | Video izle MSB'DEN "TARİHİ" MESAJ: 2229 KUTLU OLSUN | VİDEO İZLE



DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA