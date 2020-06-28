Cumhurbaşkanlığı, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2229. kuruluş yıl dönümünü kutladı.





Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Kara Kuvvetleri'nin 2229. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.





