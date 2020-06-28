2020 AYT yorumları: YKS AYT nasıl geçti? AYT zor muydu, kolay mıydı? Sınav soruları nasıldı?

AYT zor muydu, kolay mıydı? 28 Haziran yapılan AYT sınavı sonlandı. Eşit ağırlık, sözel ve sayısal alanlarını kapsayan sınav 180 dakika sürdü. YKS sınavının ikinci oturumu olan AYT sınavı sonrası adaylar soruların zorluk derecesi hakkında yapılan yorumları araştırmaya başladı. Sözel alandan sınava girenlerin Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2 yorumları, sayısal alandan sınava girenler Matematik ile Fen Bilimleri yorumları, eşit ağırlık alanından sınava girenler ise Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 ve Matematik yorumları sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Peki, YKS AYT nasıl geçti? AYT zor muydu, kolay mıydı? Sınav soruları nasıldı? İşte detaylar...

YKS AYT YORUMLARI 2020

AYT yorumları, sınava girip çıkan ve diğer adayların sınavını merak eden binlerce kişinin araştırdığı husus olmaya başladı. Sınavda Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih-1, Coğrafya-1,Tarih-2Coğrafya-2, Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık),Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik alanlarında karşılaştıkları soruları yorumlar ile ele alan öğrenciler, sınava giren diğer adayların kendileri ile aynı fikre sahip olup olmadığını merak ediyor. İşte, 2020 YKS TYT ve AYT yorumları derlemesi