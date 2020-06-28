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Son dakika: Muğla, Osmaniye ve İzmir'de deprem mi oldu? 28 Haziran AFAD son depremler listesi

Son dakika... tarafından tarihli son depremler listesi paylaşıldı. Saat 20:43'de 'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki başta olmak üzere , ve Aydın gibi birçok ilde hissedildi. Çevre illerde yaşayan vatandaşlar depremin merkez üssünü araştırmaya başladılar. Peki, Muğla, Osmaniye ve İzmir'de deprem mi oldu? 28 Haziran AFAD son depremler listesinin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...

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Giriş Tarihi: 28.06.2020 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020
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MUĞLA, OSMANİYE VE İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

, ve 'de mi oldu? Saat 20:43'de Muğla'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem İzmir başta olmak üzere Osmaniye, ve Aydın gibi birçok ilde hissedildi. Çevre illerde yaşayan vatandaşlar depremin merkez üssünü araştırmaya başladılar. tarafından tarihli son depremler listesi paylaşıldı. Peki, Muğla, Osmaniye ve İzmir'de deprem mi oldu? 28 Haziran AFAD son depremler listesinin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 61 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5,6 OLARAK ÖLÇÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 5,6 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 67 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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