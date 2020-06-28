İstanbul Barosu Başkanı'ndan zorbalık! Avukatlara skandal talimat

Türkiye'de barolarla ilgili AK Parti bir düzenleme çalışması yaptı. Bu düzenlemeye göre her şehirde avukat sayılarının durumuna göre baro dışında ikinci ya da üçüncü baroların kurulacağı belirtildi. Bir barodan diğerine geçişte ise geçilen baroya dört yıl boyunca avukatın kalması gerektiği vurgulandı. Yasa tasarısının ayrıntıları da kamuoyuna duyurulduktan sonra İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu çeşitli medya organlarında açıklamalar yaptı.





İSTANBUL BAROSU BAŞKANI "BU KEZ GELMEYE MECBURSUNUZ!" DEDİ



Eylem kararı alan İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, sosyal medya hesabından da baro avukatlarını Savunma Mitingi adındaki eyleme çağırdı. Çağlayan Adliyesi'nde 30 Haziran Salı günü saat 12.30'da yapılacak olan savunma mitingini duyuran Durakoğlu, davet mesajında baro avukatlarına "Bu kez gelmeye mecbursunuz" dedi.





"50 BİN AVUKAT OLMALIYIZ" DEDİ İSTANBUL BAROSU BAŞKANI DESPOTLAŞTI



Ayrıca telefona gönderilen mesajda İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, "İstanbul Barosu'nun ülkemiz yargısının teslim alınmasına yönelik çok ciddi bir tehdidin arifesindeyiz. İktidar, yasa yapma gücünü silaha dönüştürüyor. Hukuksuzluğun yasa gücüyle meşrulaştırılmasına izin veremyiz. Biz avukatız. Bunu anlatabilmemiz gerekiyor. Sizi, çocuklarınıza gururla anlatacağınız bir direniş gününe davet ediyorum. 30 Haziran Salı günü saat 12.30'da Çağlayan Adliyesi'nin karşısındaki meydanda, Savunma Mitingi yapıyoruz. Beni bağışlamayın ama, bu kez gelmeye mecbursunuz. 50 bin avukat olmalıyız" dedi.

Şu davetle birlikte kullandığı cümle ise sosyal medyadan tepki çekti. Sosyal medya hesabından ise Durakoğlu, "GELMEYE MECBURSUNUZ!" diyerek despotlaştı. Sosyal medyadan bu duruma bazı avukatlar tepki verdi.



MEYDANLARDA AVUKATLAR DEĞİL, MİLİTANLAR OLACAK



Avukat Cihad Gökdemir, birçok avukat gibi bu duruma tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Gökdemir, "Avukatların hiçbir haklı mücadelesinde yanlarında olmayan BAROmuz(!), yönetimdeki diktatörlük yetkileri tartışılmaya başlanınca eylem kararı almış. Ama meydanlarda yine avukatlar değil, militanlar olacak anlaşılan" dedi.

DAMLA KAYA - SABAH