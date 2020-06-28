Son dakika: ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları'nı açıkladı
Son dakika haberleri... Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları açıklandı. ÖSYM tarafından YKS oturumları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.
ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.
ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan ve dün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://yks2020.osym.gov.tr/tyt_yks_2020.pdf" adresinden ulaşılabilecek.
Bugün sabah gerçekleştirilen ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına "https://yks2020.osym.gov.tr/ayt_yks_2020.pdf" internet adresinden erişim sağlanabilecek.
Öğleden sonra gerçekleştirilen üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) sorularının ve cevap anahtarının erişim adresleri ise şöyle:
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Diyarbakır Valiliği köpekle işkence iddiasını yalanladı
- Kozmik dairenin üyesi FETÖ sözcülüğü yapanları uyardı
- Şehit ailesine başsağlığı mesajı
- PKK'nın kanlı yüzü bir kez daha deşifre oldu
- CHP'den LGBT'ye açık destek
- ABD'den flaş koronavirüs açıklaması
- Belçika'dan Müslüman kadınlar için başörtüsü hamlesi
- Son dakika: Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem
- Muğla, Osmaniye ve İzmir'de deprem mi oldu?
- ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den bronzlaştırıcı güneş kremi yağı sürprizi! BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- e-Nabız korona test sonucu sorgulama! e-Nabız Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?
- Yarın kaça kadar yasak var? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?
- Muhteşem sezon finaliyle izleyiciyi mest etti! Kuruluş Osman yeni sezonda Turgut Alp ve Ertuğrul Bey gelecek mi?
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? İşte ödeme tarihleri...
- Yarın yasak var mı? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı kaça kadar? İşte yasak saatleri...
- YKS TYT zor muydu, kolay mıydı? 2020 YKS yorumları | YKS üniversite sınavınız nasıl geçti?
- YKS 2020 Hukuk Fakültesi taban puanları açıklandı mı? Hukuk Fakültesi yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması...
- ÖSYM son dakika tarih verdi! 2020 üniversite kontenjanları ne zaman belli olacak? 2020 YKS kontenjanları...
- Emekliler çifte bayram yaşayacak! 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihleri
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
- YKS baraj puanı 2020: YKS'de kaç net kaç puan getirir? YKS TYT puan hesaplama nasıl yapılır?