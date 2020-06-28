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Son dakika: MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu’nda Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel şehit oldu | Video

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Giriş: 28.06.2020 12:11
Güncelleme:28.06.2020 12:19
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel şehit olmuştur." bilgisine yer verildi.

MSB, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerini kullandı.

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