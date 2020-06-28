SON DAKİKA HABERİ | FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına darbe: 23 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi... FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 23 ilde gerçekleştirilen operasyonda flaş bir gelişme yaşandı. 65 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 54 şahıs yakalandı. Şahıslardan 23’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasında örgütsel tabir ile "öğrenci" olarak faaliyet gösteren asker şahısların kendilerinden sorumlu sivil mahrem imamlarca kullanılan büfe, market vb. kamuya açık yerlerde kurulu ücret karşılığı kullanılan hatlarla örgütsel iletişim şekline uygun irtibatı olduğu değerlendirilen 65 şahsın yakalanmasına yönelik düğmeye basıldı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışma sonucunda 27 şüpheli İstanbul'da, Türkiye genelinde ise toplam 54 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
23 TUTUKLAMA
Adli makamlara sevk edilen 11 şahıs etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı. 7 şahıs savcılık tarafından serbest bırakılırken 13 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 23 şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. (Sema ALİM DALGIÇ/SABAH)
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