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SON DAKİKA HABERİ | FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına darbe: 23 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... ’nün yapılanmasına yönelik merkezli 23 ilde gerçekleştirilen operasyonda flaş bir gelişme yaşandı. 65 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 54 şahıs yakalandı. Şahıslardan 23’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2020
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FETÖ’NÜN SÖZDE TSK YAPILANMASINA DARBE
Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde /'nin içerisinde yürüttüğü faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasında örgütsel tabir ile "öğrenci" olarak faaliyet gösteren asker şahısların kendilerinden sorumlu sivil mahrem imamlarca kullanılan büfe, market vb. kamuya açık yerlerde kurulu ücret karşılığı kullanılan hatlarla örgütsel iletişim şekline uygun irtibatı olduğu değerlendirilen 65 şahsın yakalanmasına yönelik düğmeye basıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışma sonucunda 27 şüpheli İstanbul'da, genelinde ise toplam 54 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

SON DAKİKA HABERİ | FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına darbe: 23 şüpheli tutuklandı | VİDEO İZLE SON DAKİKA HABERİ | FETÖ’NÜN SÖZDE TSK YAPILANMASINA DARBE: 23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI | VİDEO İZLE

23 TUTUKLAMA

Adli makamlara sevk edilen 11 şahıs etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı. 7 şahıs savcılık tarafından serbest bırakılırken 13 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 23 şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. (Sema ALİM DALGIÇ/SABAH)

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