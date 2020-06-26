Son dakika: ABD’den yeni FETÖ adımı! ABD’nin FETÖ tutumu değişti mi? |Video

Son dakika haberi... Türkiye’nin terörle aktif mücadelesi uluslararası raporlara da yansımaya devam ediyor. ABD’nin terörizm 2019 ülkeler raporunda FETÖ ile ilgili tutum değişikliği dikkat çekti ve Fetullahçı Terör Örgütü’nün dinle bağlantısı olmadığı gerçeği de raporda yer buldu. Aynı zamanda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için yapılan “Sürgündeki din adamı” ifadesi de bu yıldaki raporda yer almadı. İfade değişikliği nasıl değerlendirilmeli? Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ve siyasetçi yazar Mehmet Metiner, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin terörle aktif mücadelesi uluslararası raporlara da yansımaya devam ediyor. ABD'nin terörizm 2019 ülkeler raporunda FETÖ ile ilgili tutum değişikliği dikkat çekti ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün dinle bağlantısı olmadığı gerçeği de raporda yer buldu. Aynı zamanda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için yapılan "Sürgündeki din adamı" ifadesi de bu yıldaki raporda yer almadı. İfade değişikliği nasıl değerlendirilmeli? Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ve siyasetçi yazar Mehmet Metiner, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte açıklamaların satır başları;

GÖRÜLMEYE BAŞLANAN DEĞİŞİKLİK

Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş: ABD'den gelen bu ifade değişikliği epeydir beklenen ama nihayet son terör raporunda bir şekilde emareleri görülmeye başlanan bir değişiklik. Çünkü ABD baştan beri yapılan yorum yani en azından FETÖ terör örgütünün silahlı bir terör örgütü olduğunu net olarak ortaya koyan 15 Temmuz kalkışması ve bunun ardından ABD'nin FETÖ konusunda Türkiye'den bilgiler belgeler istemesi… En 85 koli diye hatırlıyorum ben belki de milyonlarca belge gönderilmesine rağmen bir tavır değişikliğine gitmiyorlar. Çeşitli raporlarında "Sürgündeki din adamı" ya da buna benzer ifadeler kullanıyorlardı.

FETÖ'CÜ İSİMLERİN ABD'DEKİ PROTESTOLARDA YER ALMASI ETKİLİ OLDU

Zannediyorum ABD'de meydana gelen son gelişmelerde bu örgütün gerektiğinde ABD sistemi içerisindeki çatışmalarda başkalarının yanında yer alacağının ortaya çıkması etkili oldu. FETÖ'ye mensup bazı isimler protestolarda protestocuların arasında yer almıştı. Sisteme karşı savaştığı şeklinde bir manzara ortaya çıktı. Dolayısıyla son terör raporunda doğrudan sıradan birisi olarak değerlendirilen ifadelerin raporda yer alması ABD'de bir takım şeylerin en azından yönetim açısından değişmeye başladığını ve Türkiye'nin FETÖ ile alakalı ve bunu bağlarıyla alakalı duyurularına ve taleplerine biraz daha değişik Türkiye'nin istediği şeklinde bakabileceklerinin işaretleri.

İADE EDİLECEK Mİ?

Aslında şunun altını çizmemiz gerekiyor. ABD – Türkiye arasındaki münasebetler 2018'den beri olup bitenleri baz alırsak ABD gerek ekonomik alanda gerekse başka alanlarda Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için açık beyanların ardından bir takım atraksiyonlar yaptı ama elhamdülillah Türkiye yöneticilerimizin sayın Cumhurbaşkanımızın ilgili bakanlarımızın özellikle Hazine ve Maliye bakanımızın basiretleri adımları sayesinde bütün bu atakların üstesinden gelmeyi becerdi. ABD açısından Türkiye artık sürekli kontrol altına almaya çalışılması bir ülkeden artık kendisi ile konuşulması ve kazan-kazan anlayışına göre iş birliği yapılması gereken bir ülke pozisyonuna çıkmış gibi gözüküyor. Libya'daki gelişmeler de bunun göstergesi. Şimdiye kadar sağır kalan bir ülkenin bundan sonra doğrudan örgütün başıyla olan taleplere yine büyük ihtimalle kısmen sağır kalmaya devam edecektir çünkü FETÖ ile alakalı bize teslim etmek gibi bir işe girişirse dünyanın diğer ülkelerinde kullandığı benzer isimlerle alakalı onları kontrol etmesi güçleşebilir.

HDP'NİN PKK İLE İLİŞKİSİ YOKMUŞ!

Siyasetçi yazar Mehmet Metiner ise Öcalan'a isteyen HDP'li Mithat Sancar'ın "PKK ile ilişkimiz yok" açıklamasına tepki gösterdi. Metiner, "HDP'nin eş genel başkanı madem ki hiçbir ilişkimiz yok diyor. O zaman kendisine sormak lazım 'Sizce PKK bir terör örgütü müdür değil midir?' aynı soruyu DAEŞ için sorsanız eş genel başkana size hiç çekinmeden de çok rahatlıkla şu cevabı verir 'Evet dinci bir terör örgütüdür'. Ama PKK'yı sorarsanız asla terör örgütü demezler bunu diyemezler" ifadelerini kullandı.