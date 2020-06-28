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YKS’nin ikinci oturumu AYT başladı! Sınav süresi ne kadar olacak?

2020’nin ikinci oturumu olan başladı. 27 Haziran’da sınavın ilk oturumu olan TYT gerçekleştirilmişti. AYT’nin sona ermesinin ardındansa sınavın üçüncü ve son oturumu olan YDT yapılacak. Peki, Alan ne zaman bitecek ve sınav süresi ne kadar olacak?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2020 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020
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YKS’NİN İKİNCİ OTURUMU AYT BAŞLADI!

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı kapsamında ikinci ve üçüncü oturum bugün gerçekleşiyor. Sınava katılan adaylar 'nin AİS sayfası üzerinden sınav giriş belgesi ile hangi merkezlerde sınavlara katılabilecekleri bilgisine ulaşabiliyor.

Bu kapsamda 2020'nin ikinci oturumu olan saat 10:15'ta başladı. Peki, adaylara bu sınavda ne kadar süre tanınacak ve sınav ne zaman bitecek?

YKS AYT SINAV SÜRESİ NE KADAR?

İkinci oturum olan AYT'de adaylar 180 dakika süre tanınacak. Saat 10:15'ta başlayan sınav 13:15'te tamamlanmış olacak.

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YDT NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAPILACAK?

YKS'nin üçüncü ve son oturumu olan Testi ise saat 15:45'te başlayacak. Bu sınavda adaylara 120 dakika süre tanınacak. Yani 15:45'te başlayan sınav 17:45'te tamamlanmış olacak.

ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN'DEN YKS AÇIKLAMASI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 27-28 Haziran'da yapılacak YKS ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

'nin 3 oturumda yapılacağını hatırlatan Prof. Dr. Aygün, adaylara Temel 'nde (TYT) 120 soru için 165 dakika, Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) 160 soru için 180 dakika, Yabancı 'nde (YDT) 80 soru için 120 dakika süre verileceğini belirtti.

Sınav binalarının sınavdan önce detaylı olarak temizleneceği ve dezenfekte edileceğini vurgulayan Prof. Dr. Aygün, "Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınınızla geliniz. Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacaktır." uyarısında bulundu

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