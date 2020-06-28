28 Haziran yasak saatleri: Bugün yasak saat kaçta bitiyor? Yasak ne zaman sona eriyor?

Bugün yasak saat kaçta bitiyor? Yaklaşık 2,5 milyon adayın ter döktüğü YKS sınavının son oturumu olan AYT ve YDT kısa süre önce son buldu. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre 27-28 Haziran tarihlerinde sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulandı. Sınavın sonlanmasının ardından vatandaşlar bugün yasak saat kaçta bitiyor sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Bugün yasak saat kaçta bitiyor? Yasak ne zaman sona eriyor? İşte detaylar...

Sokağa çıkma yasağının biteceği saat kısıtlama sonrası için dışarı çıkmak durumunda olan kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamalarda kısıtlama nedeniyle sınav günlerinin öğrencilere ayrılması amacıyla kısıtlama uygulanacağı duyurulmuştu.

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