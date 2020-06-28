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28 Haziran yasak saatleri: Bugün yasak saat kaçta bitiyor? Yasak ne zaman sona eriyor?

? sınavının son oturumları olan ve sınavları bugün sona erdi. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "LGS ve YKS Tedbirleri" kapsamında tarihlerinde sınırlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bugün yasak kaçta bitiyor sorusunun cevabı son saatlerin en çok aranan konusu oluyor. Peki, Bugün yasak saat kaçta bitiyor? ? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 28.06.2020 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020
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BUGÜN YASAK SAAT KAÇTA BİTİYOR?

? Yaklaşık 2,5 milyon adayın ter döktüğü sınavının son oturumu olan ve kısa süre önce son buldu. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre tarihlerinde sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulandı. Sınavın sonlanmasının ardından vatandaşlar bugün yasak saat kaçta bitiyor sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Bugün yasak saat kaçta bitiyor? ? İşte detaylar...

Sokağa çıkma yasağının biteceği saat kısıtlama sonrası için dışarı çıkmak durumunda olan kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamalarda kısıtlama nedeniyle sınav günlerinin öğrencilere ayrılması amacıyla kısıtlama uygulanacağı duyurulmuştu.

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