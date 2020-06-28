4 yıllık sözel, eşit ağırlık, sayısal bölümler taban puanları 2020! Eşit ağırlık, sayısal meslekleri

4 yıllık sözel, eşit ağırlık, sayısal bölümler taban puanları nelerdir sorusunun cevabı son saatlerin en çok aranan konusu oluyor. Milyonlarca üniversite adayı hayalini kurduğu meslek için karar vermek zorunda kalacak. Üniversitelerin sayısal, eşit ağırlık ve sözel bölümlerinden oluşan tercih kılavuzu ÖSYM tarafından paylaşılacak. Heyecanla beklenen YKS'nin son oturumu olan AYT' de bugün yapıldı. 2020 yılı sınav takvimine ögre üniversite sınav sonuçları 28 Temmuz tarihinde açıklanacak. Peki, 4 yıllık sözel, eşit ağırlık, sayısal bölümler taban puanları 2020 nelerdir? İşte detaylar...

YKS 2 YILLIK VE 4 YILLIK 2020 ÜNİVERSİTE TABAN TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS 2020 taban tavan puanları henüz açıklanmadı. 2020 YKS taban puanları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

YKS YÜZDELİK DİLİMLERİ BELLİ OLDU MU?

YKS 2020 yüzdelik dilimlerine dair ÖSYM tarafından henüz bir açıklama gelmedi.