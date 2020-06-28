28 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Gündem Haberleri 4 yıllık sözel, eşit ağırlık, sayısal bölümler taban puanları 2020! Eşit ağırlık, sayısal meslekleri

4 yıllık sözel, eşit ağırlık, sayısal bölümler taban puanları 2020! Eşit ağırlık, sayısal meslekleri

, ve sayısal bölümler taban puanları sınavı sonrasında en çok aranan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca üniversite adayı hayalini kurduğu üniversite ve mesleği ilgilendiren bölümlerin puanlarını araştırıyor. Sınav sonucunda alacakları puanları üniversite taban ve tavan puanlarına göre tercih edecekler. Peki, 4 yıllık sözel, eşit ağırlık, nelerdir? İşte detaylar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2020
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4 YILLIK SÖZEL, EŞİT AĞIRLIK, SAYISAL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI

, , sayısal bölümler taban puanları nelerdir sorusunun cevabı son saatlerin en çok aranan konusu oluyor. Milyonlarca üniversite adayı hayalini kurduğu meslek için karar vermek zorunda kalacak. Üniversitelerin sayısal, eşit ağırlık ve sözel bölümlerinden oluşan tercih kılavuzu tarafından paylaşılacak. Heyecanla beklenen 'nin son oturumu olan ' de bugün yapıldı. 2020 yılı sınav takvimine ögre üniversite sınav sonuçları tarihinde açıklanacak. Peki, 4 yıllık sözel, eşit ağırlık, nelerdir? İşte detaylar...

YKS 2 YILLIK VE 4 YILLIK 2020 ÜNİVERSİTE TABAN TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS 2020 taban tavan puanları henüz açıklanmadı. 2020 YKS taban puanları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

YKS YÜZDELİK DİLİMLERİ BELLİ OLDU MU?

YKS 2020 yüzdelik dilimlerine dair ÖSYM tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

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