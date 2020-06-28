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Son dakika: Biri gri listede yer alan 3 terörist teslim oldu

Son dakika haberleri... Jandarma ve Emniyetin  ikna çalışması sonucu, biri gri listede yer alan 3 terörist,  'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 92'ye yükselmiş oldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2020 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020
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GRİ LİSTEDE YER ALAN 3 TERÖRİST TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetin ikna çalışması sonucu birisi gri listede yer alan 3 teröristin 'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma unsurlarının yanı sıra ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütündeki çözülme sürüyor.

Bu kapsamda 2013'te örgüte katılan, terörden arananlarda gri listede yer alan teröristin de arasında bulunduğu 3 örgüt mensubu, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 92'ye yükselmiş oldu.

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