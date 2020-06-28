Emekliye çifte müjde: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Yaklaşık 13 milyon emekli temmuz ayı içerisinde çifte bayram yaşayacak. Yılda iki kere olmak üzere verilen bayram ikramiyesi için çalışmalar başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başlatılan çalışma sonrasında bayram öncesi ikramiyeler hesaplarda olacak. 31 Temmuz'da idrak edilecek Kurban Bayramı için emeklilere 1000 TL ikramiye yatırılması planlanıyor. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ödenen ikramiyelerin temmuz ayında hesaplarda olması bekleniyor. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri beklenenden daha önce hesaplara yatırılmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2020 yılı dini takvime göre, Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz- 3 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ikramiye konusunda çalışmalar başlatıldı. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bu yıl 31 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı'na göre; emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
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