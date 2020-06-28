28 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri FETÖ'nün en kritik isimleri ankesör ve büfelerden haberleşmiş!

FETÖ'nün en kritik isimleri ankesör ve büfelerden haberleşmiş!

2016'da kalleş darbe girişinde bulunan eli kanlı terör örgütü hakkında her geçen gün yeni bir ihanet perdesi aralanıyor. Devletin en kritik departmanlarına sızan FETÖ’nün meşhur haberleşme sistemi ankesör ve büfe soruşturmalarında kritik isimler de yer aldı. 15 Temmuz darbe girişimin içinde aktif olarak yer alan ve yargılanan önemli isimlerin de ankesör ve büfelerden haberleştiği ortaya çıktı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2020 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020
ABONE OL
FETÖ'NÜN EN KRİTİK İSİMLERİ BÖYLE İLETİŞİM KURMUŞ

'ye yönelik önemli operayonlar devam ediyor. Bunların en sonuncuları ise geçen haftalarda İzmir'de yakalanan Ege Ordu Komutanı'nın emir subayı ve Genelkurmay İstihbarat Başkanı'nın emir astsubayıydı. içindeki bu kripto unsurları ortaya koyan soruşturmanın adı ise "ankesör ve büfe" adı verilen soruşturmaydı.

BAŞLANGIÇ TEKİRDAĞ

Bu operasyonların başlangıç noktası ise Tekirdağ'dı. 2017'de gözaltına alınan bir şüpheli, FETÖ'nün asklerden sorumlu mahrem imamlarının, TSK içindeki askerlerle irtibat kurmak, talimat vermek için ankesörlü telefonları veya büfeleri kullandığını söyledi. İşte bu ifade, TSK içine sızmış örgüt mensupları için başlatılan operasyonların miladı oldu. Güvenlik güçleri, örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden birine daha ulaşmış oldu. FETÖ, sivil unsurları ile ByLock üzerinden görüşmeyi yapmayı tercih ederken, TSK içindeki unsurları ile ankesörlü ve büfelerden arama yöntemi ile haberleşmeyi tercih ediyordu.

Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz Almanya'da dayak yedi! İşte o yumruğun perde arkası FİRARİ FETÖ'CÜ ZEKERİYA ÖZ ALMANYA'DA DAYAK YEDİ! İŞTE O YUMRUĞUN PERDE ARKASI

KARARGAHI YAKALANDI

Hürriyet'te yer alan habere göre, TSK'nın kalbi ise Ankara'ydı. Karargâhları başkentte konuşluydu. Ankara Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde sırf büfe ve ankesör soruşturmaları için ayrı ekipler kuruldu. MİT'de bu birimlere destek veriyordu. Titizlikle yapılan çalışmalar sonunda örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar ve büfeler üzerinden haberleşen ve bugüne kadar FETÖ bağlantıları ortaya konulamamış isimler tespit edildi. Sadece tespitler onlarla sınırlı değildi. darbe girişimin içinde aktif olarak yer alan ve yargılanan önemli isimlerin de ankesör ve büfelerden haberleştiği ortaya çıktı.

GENERAL DE VAR YÜZBAŞI DA

Tuğgeneral Semih Terzi: Birinci Özel Kuvvetler Komutanı'ydı. 15 Temmuz'daki darbe girişimin önemli isimlerinden. Darbe girişimi gecesi Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Karargahını ele geçirmeye çalıştı. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı'nın emriyle astsubay Ömer Halis Demir tarafından vurularak öldürüldü.

Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş: Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı'ydı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı 'a Marmaris'te suikast yapmayı planlayan grubun başındaki isimdi. Çıkarıldığı mahkemelerde "darbeci" olduğunu kabul ederken FETÖ mensubu olduğunu reddetti. Ankesör ve büfe soruşturmaları sonunda ortaya çıktı ki, örgütün mahrem imamları ile gizli haberleşme sağlayanlardan biriydi.

Tuğgeneral Adem Haydar: 15 Temmuz darbe girişiminden sonra toplanan ilk YAŞ'ta generalliğe terfi etti. Balyoz ve Ergenekon davalarının savcısı Ali Haydar'ın kardeşiydi. 2017'de kendi isteği ile emekli oldu. Ankesörlü telefonlar ile örgüt imamları ile irtibat kurduğu tespit edildi. İtirafçı oldu.

Yüzbaşı Burak Akın: Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayıydı. Darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından bacağından vuruldu. Sonrasında kendisi itirafçı oldu ve örgüt mensubu olduğu olduğunu açıkladı. Yapılan çalışmalarda onun da ankesör ve büfelerden örgüt imamları ile görüştüğü ortaya çıktı.

Albay Fevzi Başköy: Darbe girişiminden sonra bile görevdeydi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı görevini sürdürürken 2018'de gözaltına alındı, tutuklandı.

Yarbay Haluk İncegül: Nevşehir Garnizon Komutanı olarak görev yapıyordu. Darbe girişiminden sonra bile örgüt mensubu olduğu tespit edilememişti. Ankesör soruşturmaları sonunda 2018'de örgüt bağı belirlendi.

TBMM'de AK Parti ve CHP arasında FETÖ gerilimi |Video TBMM'DE AK PARTİ VE CHP ARASINDA "FETÖ" GERİLİMİ |VİDEO
FETÖ içinde çatışma! Para krizi yaşandığı ortaya çıktı FETÖ İÇİNDE ÇATIŞMA! PARA KRİZİ YAŞANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
FETÖ kanallarına CHP desteği! RTÜK üyeliği yapan Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç örgüte böyle sahip çıkmış FETÖ KANALLARINA CHP DESTEĞİ! RTÜK ÜYELİĞİ YAPAN KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ALİ ÖZTUNÇ ÖRGÜTE BÖYLE SAHİP ÇIKMIŞ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA