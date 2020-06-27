YKS saat kaçta bitecek? TYT oturumu kaç dakika? 2020 üniversite sınav süresi ne kadar?
YKS saat kaçta bitecek? ÖSYM tarafından düzenlenen 2 milyon 437 bin 119 adayın katılacağı 2020 YKS sınavının ilk oturumu TYT bugün saat 10.15'te başlayacak. Sınava katılacak öğrencilerin velileri sınav süresinin kaç dakika olacağının merak ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda sınava dair tüm detaylar paylaşıldı. Peki, YKS saat kaçta bitecek? TYT oturumu kaç dakika? 2020 üniversite sınav süresi ne kadar? İşte cevaplar...
YKS saat kaçta başlayacak, bitecek? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2 milyon 437 bin 119 adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran saat 10.15'te başlayacak. Uzun süredir sınava hazırlanan öğrenciler ilk oturum olan TYT'de ter dökecek. Sınavla ilgili merak edilen konulardan biri de oturum süresi oldu. Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz yıla göre sadece bu yıl için 30 dakika daha ilave edildi. Peki, YKS saat kaçta bitecek? TYT oturumu kaç dakika? 2020 üniversite sınav süresi ne kadar? İşte merak edilenler...
YKS SAAT KAÇTA BİTECEK? SINAV SÜRESİ...
ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda YKS sınav süresi ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
TYT, 27 Haziran 20 20 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.
AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekiyor.
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