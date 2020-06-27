Emniyetten uyuşturucuya geçit yok! Çorlu'da operasyon: 2 kişi gözaltında
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Çorlu ilçesinin Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda daha önceden tespit edilen 2 şahsın üzerlerinde yapılan aramalarda fişeklenmiş halde 14 fişek uyuşturucu maddelerden kokain maddesi, fişeklenmemiş halde 5.40 gram uyuşturucu maddelerden Bonzai (Sentetik Kannabinoid) maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili Ö.M. ve C.G. gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Almanların ırkçılığı son bulmuyor!
- YKS saat kaçta bitecek?
- Bugün kaça kadar yasak var?
- Adana’da pos tefeciliği operasyonu: 18 gözaltı
- YKS puan hesaplama nasıl yapılır?
- AYM’den FETÖ’cülere ders gibi karar!
- YKS nedeniyle 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması!
- Mardin'de bir terörist yakalandı!
- Koronavirüs gölgesinde YKS heyecanı!
- Bakan Koca'dan YKS'ye girecek öğrencilere mesaj
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS baraj puanı 2020: YKS'de kaç net kaç puan getirir? YKS TYT puan hesaplama nasıl yapılır?
- ŞOK aktüel 27 Haziran kataloğu: Xiaomi Elektrikli Scooter dikkat çekiyor! İşte ŞOK hafta sonu indirimleri
- YKS sınavı başarı mesajları 2020: Üniversite adayları için başarı ve tebrik mesajları burada!
- Nihat Hatipoğlu'ndan üniversite sınavı duası! 2020 YKS sınavında başarılı olmak için okunacak dua hangisi?
- YKS saat kaçta bitecek? TYT oturumu kaç dakika? 2020 üniversite sınav süresi ne kadar?
- ŞOK'tan Xiaomi Elektrikli Scooter sürprizi! 27 Haziran kataloğu ile ŞOK hafta sonu kampanyaları dolu dolu!
- YKS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? 2020 YKS TYT AYT sınav giriş belgesi çıktı alma
- YKS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 YKS sınav süresi ne kadar? Üniversite sınavı oturumu kaç dakika?
- YKS'de kalem silgi verilecek mi? 2020 YKS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?
- Son dakika: ATA AÖF sınav soruları cevapları 2020! ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: Tütün satışı yasak mı? Sarma sigara yasaklandı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı!
- Son dakika: Konut kredisi yapılandırma olacak mı? 0,64-0,74 faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır?