27 Haziran 2020, Cumartesi
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Emniyetten uyuşturucuya geçit yok! Çorlu'da operasyon: 2 kişi gözaltında

görevlilerince Çorlu ilçesinin ’nde operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 27.06.2020
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EMNİYETTEN UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK!

'nde ve uyarıcı madde kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda daha önceden tespit edilen 2 şahsın üzerlerinde yapılan aramalarda fişeklenmiş halde 14 fişek kokain maddesi, fişeklenmemiş halde 5.40 gram uyuşturucu maddelerden Bonzai (Sentetik Kannabinoid) maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili Ö.M. ve C.G. gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

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