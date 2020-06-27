27 Haziran 2020, Cumartesi
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Son dakika: Mardin'de bir terörist yakalandı!

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında, 'in Derik ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin sağ olarak yakalandığını bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.06.2020 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020
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MARDİN'DE BİR TERÖRİST YAKALANDI!

SON DAKİKA HABERİ: Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca Derik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir terörist sağ olarak yakalandı.

Teröristle birlikte kalaşnikof piyade tüfeği, iki el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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