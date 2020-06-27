27 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

'nin Ovacık ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.06.2020
ABONE OL
TERÖRİSTLERE AİT SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü 'ya yönelik Ovacık ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, el yapımı patlayıcı düzeneği, Kaleşnikof tüfeği, 3 şarjör, 2 pil bloğu ve örgütsel doküman ele geçirildi.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA