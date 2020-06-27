27 Haziran 2020, Cumartesi
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Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından duyurdu! Avrupa'nın en büyük...

haberi; Başkan , '' ile ilgili hesabı Twitter üzerinde bir paylaşımda bulundu. paylaşımında 'Ergene Havzası Eylem Planı'nın tamamlanmasıyla Avrupa'nın en büyük çevre projelerinden birini hayata geçirmiş olacağız.' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 27.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU! AVRUPA'NIN EN BÜYÜK...

Başkan , '' ile ilgili hesabı Twitter üzerinde bir paylaşımda bulundu.

mesajında; "Bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyar liralık bir harcamada bulunduğumuz ve kararlılıkla sürdürmekte olduğumuz Ergene Havzası Eylem Planı'nın tamamlanmasıyla Avrupa'nın en büyük çevre projelerinden birini hayata geçirmiş olacağız. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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