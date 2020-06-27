Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından duyurdu! Avrupa'nın en büyük...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Ergene Havzası Eylem Planı' ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinde bir paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan mesajında; "Bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyar liralık bir harcamada bulunduğumuz ve kararlılıkla sürdürmekte olduğumuz Ergene Havzası Eylem Planı'nın tamamlanmasıyla Avrupa'nın en büyük çevre projelerinden birini hayata geçirmiş olacağız. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.