27 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İletişim Başkanlığı, katil Esad rejiminin savaş suçlarını rakamlarla açıkladı

İletişim Başkanlığı, katil Esad rejiminin savaş suçlarını rakamlarla açıkladı

, 'de katil rejiminin gerçekleştirdiği savaş suçlarını aktaran bir infografik paylaştı. Paylaşımda, ''Suriye'de rejim tarafından çocuklara karşı işlenen savaş suçları'' ile '' olarak '' başlıklarıyla rejimin işlediği savaş suçları gözler önüne serildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.06.2020
ABONE OL
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI, KATİL ESAD REJİMİNİN SAVAŞ SUÇLARINI RAKAMLARLA AÇIKLADI

, katil rejiminin 'de gerçekleştirdiği savaş suçlarını rakamlarla anlatan bir infografik paylaştı.

Paylaşılan verilere göre, rejim tarafından silah altına alınan çocuk sayısı 15, hapsedilen çocuk sayısı 2, öldürülen çocuk sayısı 723, kaçırılan çocuk sayısı ise 3.

Hastanelere ve okullara yönelik Esad rejiminin işlediği savaş suçlarıyla da ilgili İletişim Başkanlığı rakamları paylaştı.

Buna göre; 226 hastane veya okul rejim tarafından saldırıya uğradı, 10 hastane veya okul rejim tarafından askeri üs olarak kullanıldı.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA