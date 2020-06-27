İletişim Başkanlığı, katil Esad rejiminin savaş suçlarını rakamlarla açıkladı

İletişim Başkanlığı, katil Esad rejiminin Suriye'de gerçekleştirdiği savaş suçlarını rakamlarla anlatan bir infografik paylaştı.

Paylaşılan verilere göre, rejim tarafından silah altına alınan çocuk sayısı 15, hapsedilen çocuk sayısı 2, öldürülen çocuk sayısı 723, kaçırılan çocuk sayısı ise 3.

Hastanelere ve okullara yönelik Esad rejiminin işlediği savaş suçlarıyla da ilgili İletişim Başkanlığı rakamları paylaştı.

Buna göre; 226 hastane veya okul rejim tarafından saldırıya uğradı, 10 hastane veya okul rejim tarafından askeri üs olarak kullanıldı.