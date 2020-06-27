İletişim Başkanlığı, katil Esad rejiminin savaş suçlarını rakamlarla açıkladı
İletişim Başkanlığı, Suriye'de katil Esad rejiminin gerçekleştirdiği savaş suçlarını aktaran bir infografik paylaştı. Paylaşımda, ''Suriye'de rejim tarafından çocuklara karşı işlenen savaş suçları'' ile ''saldırıya uğrayan ve askeri üs olarak kullanılan hastane ve okullar'' başlıklarıyla rejimin işlediği savaş suçları gözler önüne serildi.
İletişim Başkanlığı, katil Esad rejiminin Suriye'de gerçekleştirdiği savaş suçlarını rakamlarla anlatan bir infografik paylaştı.
📍Suriye'de rejim tarafından çocuklara karşı işlenen savaş suçları— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 27, 2020
▪️Silah altına alınan çocuklar
▪️Hapsedilen çocuklar
▪️Öldürülen çocuklar
▪️Kaçırılan çocuklar
📍Saldırıya uğrayan ve askeri üs olarak kullanılan hastane ve okullar pic.twitter.com/RSOXwAzmJs
Paylaşılan verilere göre, rejim tarafından silah altına alınan çocuk sayısı 15, hapsedilen çocuk sayısı 2, öldürülen çocuk sayısı 723, kaçırılan çocuk sayısı ise 3.
Hastanelere ve okullara yönelik Esad rejiminin işlediği savaş suçlarıyla da ilgili İletişim Başkanlığı rakamları paylaştı.
Buna göre; 226 hastane veya okul rejim tarafından saldırıya uğradı, 10 hastane veya okul rejim tarafından askeri üs olarak kullanıldı.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Son dakika: Suriye sınırına askeri sevkiyat
- Başkan Erdoğan dev projeyi yerinde inceledi
- İstanbullu sokağa akın etti: Bir saatte yüzde 47'ye çıktı
- Diyarbakır'daki hain saldırının faili PKK'lı terörist yakalandı
- Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
- Başkan Erdoğan vatandaşlarla çay içti
- ''Yerli köstebek'' iş başında! Türkiye'de bir ilk yaşandı
- Başkan Erdoğan duyurdu! Avrupa'nın en büyük...
- Teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
- Ünlü tatil sitesinde para toplama skandalına imza atmıştı! O ismin sabıkası kabarık
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den bronzlaştırıcı güneş kremi yağı sürprizi! BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- e-Nabız korona test sonucu sorgulama! e-Nabız Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?
- Yarın kaça kadar yasak var? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?
- Muhteşem sezon finaliyle izleyiciyi mest etti! Kuruluş Osman yeni sezonda Turgut Alp ve Ertuğrul Bey gelecek mi?
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? İşte ödeme tarihleri...
- Yarın yasak var mı? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı kaça kadar? İşte yasak saatleri...
- YKS TYT zor muydu, kolay mıydı? 2020 YKS yorumları | YKS üniversite sınavınız nasıl geçti?
- YKS 2020 Hukuk Fakültesi taban puanları açıklandı mı? Hukuk Fakültesi yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması...
- ÖSYM son dakika tarih verdi! 2020 üniversite kontenjanları ne zaman belli olacak? 2020 YKS kontenjanları...
- Emekliler çifte bayram yaşayacak! 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihleri
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
- YKS baraj puanı 2020: YKS'de kaç net kaç puan getirir? YKS TYT puan hesaplama nasıl yapılır?