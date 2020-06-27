Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 27 Haziran Cumartesi
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1372 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 195 bin 883 , can kaybı 5 bin 82 oldu.
Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96'ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68'i 17 yaş ve altından. %63'ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000'in altına inebiliriz.
İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96'ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68'i 17 yaş ve altından. %63'ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000'in altına inebiliriz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/zWgFRuq0LH— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 27, 2020
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