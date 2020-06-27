Ünlü tatil sitesinde para toplama skandalına imza atmıştı! O ismin sabıkası kabarık
Muğla’nın Dalaman ilçesinde bulunan ünlü tatil sitesinde yaşanan ‘zorla ya da güzellikle’ para toplama skandalıyla adını duyuran A.N.G. isimli şahsın sabıkası kabarık çıktı. A.N.G.’nin ‘Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet’ suçundan iki kez yargılandığı, birinde hapse çarptırıldığı diğerinde para cezası aldığı öğrenildi. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...
Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan ünlü tatil sitesinde garip bir olay meydana gelmiş, tanınmış Eska Sitesi'nde tartışmalı şekilde yönetimin başına geçtiği ileri sürülen A.N.G. isimli bir şahsın mülk sahiplerinden 'altyapı hizmeti' adı altında 2 bin Euro istediği ortaya çıkmıştı.
A.N.G. isimli şahsın hiçbir dayanağı olmadığı ileri sürülen bu para ile ilgili site sakinlerinin bulunduğu Whatsapp grubuna 'Ben tekrar belirteyim, her yeni yapılan evden 2 bin Euro senet veya taksitle zorla veya güzellikle tahsil ediyorum' şeklinde mesaj attığı belirlenmişti. Tehdit içerikli olduğu değerlendirilen mesaj savcılığa taşınmıştı.
Bu skandalla adını duyuran A.N.G.'nin sabıkası kabarık çıktı. Vergi Usul Kanunu çerçevesinde defter, kayıt veya hesaplarda hileli işlem yapılmasına muhalefet edildiği gerekçesi ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında dava açıldığı anlaşıldı.
HAPSE ÇARPTIRILDI, İTİRAZ ETTİ, YENİDEN YARGILANACAK
Sahte fatura kullandığı ileri sürülen şüpheli A.N.G.'nin İstanbul Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı, davanın 16 Haziran 2015 tarihinde sonuçlandığı belirlendi. Şüphelinin bu suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırıldığı öğrenildi. A.N.G.'nin itirazı sonucu Yargıtay'a giden dosyada inceleme yapıldığı, temyiz incelemesi ardından kararın bozularak yeniden yargılama yapılmasına hükmedildiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, A.N.G. aynı suçtan halen İstanbul Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanacak. Şahsın ilk celsesinin 9 Temmuz'da gerçekleşeceği belirlendi.
ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI
Yine A.N.G.'nin 2009 yılında aynı suçtan İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı, 2012 yılında verilen kararla şüpheli hakkında çek düzenleme yasağı, çek hesabı açma yasağı ve 8 bin 160 lira adli para cezası verildiği öğrenildi. A.N.G.'nin bu parayı yatırmadığı, bu nedenle cezanın hapis olarak infaz edilebileceği öğrenildi.
BAŞKA SUÇLARDAN HAKKINDA İŞLEM
A.N.G.'nin 'Hakaret', 'Mala Zarar verme' ve 'Basit Yaralama' suçlarından da hakkında işlem yapıldığı belirlendi.
HAYRETTİN ŞAŞMAZ - SABAH
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