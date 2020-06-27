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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS'ye girecek öğrencilere mesaj: En zor sorular bile kolay gelsin

, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrenciler için "En zor sorular bile kolay gelsin" paylaşımında bulundu.

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Giriş Tarihi: 27.06.2020
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BAKAN KOCA'DAN YKS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE MESAJ

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hayat bir sınav. Bu onun 165 dakikası. En zor sorular bile kolay gelsin" ifadelerini kullandı.

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