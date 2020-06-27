Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS'ye girecek öğrencilere mesaj: En zor sorular bile kolay gelsin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrenciler için "En zor sorular bile kolay gelsin" paylaşımında bulundu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hayat bir sınav. Bu onun 165 dakikası. En zor sorular bile kolay gelsin" ifadelerini kullandı.
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