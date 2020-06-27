27 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri SİHA'dan nokta atışı! Leyla Ağiri kod adlı terörist Filiz Arslan etkisiz hale getirildi

SİHA'dan nokta atışı! Leyla Ağiri kod adlı terörist Filiz Arslan etkisiz hale getirildi

Terör örgütü 'nın kolu çatısı altında bulunan 'nin yürütme konseyi üyesi kod adlı tarafından etkisiz hale getirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.06.2020
ABONE OL
SİHA'DAN NOKTA ATIŞI! O TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ...

Türk istihbarat birimleri 23 Haziran'da 'nın Suruç İlçesi karşısında yer alan Ayn el Arap bölgesindeki Helince köyünde bir evde /'li teröristlerin buluştuğu bilgisine ulaştı. Teröristlerin bulunduğu eve ile hava harekatı düzenlendi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında 25 yıldır PKK terör örgütünde yer alan ve YPG çatısı altında bulunan 'nin (Yüce kadınlar topluğu) 4'lü yürütme konseyinde bulunan kod adlı 'ın da (47) olduğu belirlendi.

Operasyonda ayrıca örgütün kadın yapılanması üyeleri Zehra Barkal, Emine Veysi ve Mizgin Halil de öldürüldü. 'nin başkenti 'da terörist başı Abdullah Öcalan tarafından eğitilen Ağiri'nin Güvenpark'ta 2016'da 36 kişinin öldüğü, 349 kişinin yaralandığı saldırının azmettirici olarak arandığı iddia edildi.

Öte yandan MİT-TSK, 'ın kuzeyinde bulunan Süleymaniye kentine bağlı Şarbajer bölgesinde bir araca operasyon düzenledi. SİHA'ların vurduğu araçta, PKK'nın sözde İstihbarat başkan yardımcısı ile 2 terörist öldürüldü.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA