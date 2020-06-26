Son dakika: Başkan Erdoğan'dan gençlerle ile video konferans buluşmasında flaş açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle gençlerle buluştu. Başkan Erdoğan, "Koronavirüs salgını ülkemizdeki her şey gibi sınav takvimlerini de maalesef etkiledi." dedi. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili ise Başkan Erdoğan, "Sınavın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Gençlerimizden yarın ve öbür gün sadece önlerindeki sorulara ve hedeflerine odaklanmalarını istiyorum." mesajını verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle gençlerle buluştu. Önemli buluşmanın yayını Başkan Erdoğan'ın YouTube kanalı, Facebook sayfası, Twitter ve Instagram hesaplarından canlı olarak takip ediliyor.
Başkan Erdoğan, "Koronavirüs salgını ülkemizdeki her şey gibi sınav takvimlerini de maalesef etkiledi." dedi. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili ise Başkan Erdoğan, "Sınavın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Gençlerimizden yarın ve öbür gün sadece önlerindeki sorulara ve hedeflerine odaklanmalarını istiyorum." mesajını verdi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"SINAV TARİHLERİ KONUSUNDA HASSAS ÇALIŞMA YÜRÜTTÜK"
Koronavirüs salgını ülkemizdeki her şey gibi sınav takvimlerini de maalesef etkiledi. Sınav tarihleri konusunda hassas çalışma yürüttük. (YKS) Asıl tarihe yakın zamanda yapılması en doğrusuydu. (YKS) Yeni tarih, belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir. Sınav tarihi 27-28 Haziran olarak belirlendi. Böylece ilk tarihe göre hazırlık yapan öğrencilerin gereksiz yere yaklaşık bir ay daha sınav stresi yaşamalarının önüne geçildi.
Sınavın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Gençlerimizden yarın ve öbür gün sadece önlerindeki sorulara ve hedeflerine odaklanmalarını istiyorum.
(YKS tarihi) Bazılarının bu tarihin turizm sektörünü canlandırmak amacıyla belirlendiğini iddia etmesi tamamıyla spekülasyondur.
"2023 HEDEFLERİMİZE SIKI SIKI BAĞLIYIZ"
Milli Eğitim Bakanlığımız ve YÖK'te yapılan hazırlıklar yanında, pedagoglar, öğrenciler velilerle birlikte yoğun istişareler gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmalar sonunda sınavın asıl tarihine en yakın zamanda yapılmasının öğrencilerimiz için daha hayırlı olacağı görüşü ortaya çıktı.
Başvuran her öğrencimiz kredi veya burs alabiliyor. Kredi veya burs alan öğrenci sayımız bu yıl 1 milyon 600 bini buldu.
Yıl sonuna kadar 17 bin 450 yeni yurt yatağını daha hizmete alacağız. 2021 yılı sonuna kadar 72 bin yeni yurt yatağını daha hizmete sunmayı planlıyoruz.
2023 hedeflerimize sıkı sıkı bağlıyız.
Sizlerden (öğrenciler) tek isteğim, bütün enerji ve vaktinizi kendinizi daha iyi yetiştirmeye vermeniz, onun dışındaki tüm sorunları çözmek bizim görevimizdir.
"HER GENCİMİZE İŞ ALANI SAĞLAMA KONUSUNDA KARARLIYIZ"
Bir tarafta sanayide ve tarımda çalışacak insan açığı, diğer tarafta ciddi bir genç işsizlik var. Bu çarpık tabloyu değiştirmemiz gerekiyor.
Kendilerini geliştiren, birikimi ve yeteneğiyle öne çıkan her gencimize gönül huzuruyla çalışabileceği iş alanı sağlama konusunda kararlıyız.
Meslek liselerimiz bu süreçte (salgın) hiç boş durmadılar. Maske ve tulum üretmek suretiyle sürece çok ciddi katkı sağladılar.
Benim için imam hatipli neyse meslek liseli de anadolu liseli de diğer okullarda okuyan çocuklarımız da hep birdir.
"SOSYAL MEDYADAN NEFRET ETSEK BÖYLESİNE YAYGIN ŞEKİLDE KULLANMAZDIK"
Sosyal medyadan nefret etsek böylesine yaygın ve etkin şekilde kullanmazdık.
Günümüz dünyasında dijital platformların, sosyal medyanın asla ihmal edilemeyecek derecede önemli mecra olduğunu biliyoruz.
Tüm vatandaşlarımızın sosyal medyayı etkin ve aynı zamanda ahlaki zeminde kullanabilmelerini sağlamak, devlet başkanı olarak görevimdir.
Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız.
Başkan Erdoğan, sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içinde olduklarını söyledi.
Her vatandaşımızın ve kurumumuzun, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi sosyal medya ve dijital platformlarda da maddi ve manevi itibarlarını koruma hakkı olmalıdır.
"SİZLERE 2053 VE 2071 VİZYONLARINI EMANET EDİYORUZ"
Başkan Erdoğan, öğrencilere şöyle seslendi:
Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmaya çalışırken sizlere de 2053 ve 2071 vizyonlarını emanet ediyoruz.
"DÜNYAYA ÖRNEK TEŞKİL EDEN BİR MÜCADELE YÜRÜTTÜK
Ülkemizde ilk vakanın tespit edildiği tarihten bugüne kadar koronavirüs salgınına karşı dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttük.
Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor.
Başkan Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere şunları söyledi:
Aman heyecanlanmayın, sakin olun. Sakinlikle ve sükunetle inanıyorum ki sizler büyük bir başarıyla bu sınavlardan çıkacaksınız. Rabb'im zihninizi ve bahtınızı açık etsin.
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