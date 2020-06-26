Son dakika: ATA AÖF sınav soruları cevapları 2020! ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF final sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından 15-24 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen bahar dönemi final sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınav soru ve cevaplarını görüntüleyen öğrenciler sonuçların açıklancağı tarihe kilitlendi. Peki, ATA AÖF sınav soruları cevapları sorgulama nasıl yapılır? 2020 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

ATA AÖF FİNAL SORULARI VE CEVAPLARI

ATA AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayımlandı. Sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklendi. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilirsiniz.

FİNAL SORULARI İÇİN TIKLAYIN...

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ATA AÖF bahar dönemi final sonuçlarının 25 Haziran'da açıklanacağı bildirilmişti. Ancak sonuçlar henüz açıklanmadı. 26 Haziran'da soru ve cevapların erişime açılmasının ardından kısa süre içerisinde sonuçların açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçları, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ekranı üzerinde duyurulacak. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol panelde yer alan "Öğrenim" sekmesine tıkladıktan sona alt kategoride bulunan "Sınavlar" butonuna tıklayın. Açılan pencerede döneme ait sınav sonuçlarına ulaşabileceksiniz. ahaber.com.tr

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI BU SAYFADA OLACAK