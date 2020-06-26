26 Haziran 2020, Cuma
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Türkiye'den Irak'a terörle mücadelede iş birliği çağrısı

Pençer-Kartal ve Pençe-Kaplan Operasyonlarını değerlendiren , hükümetine de seslendi. Aksoy 'nin, Irak'tan terörle mücadelede destek beklediğini vurguladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.06.2020
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TÜRKİYE'DEN IRAK'A İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

, "'ın da istikrarını, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden terör örgütüyle mücadelemizde ülkemizle iş birliği ve uyum içerisinde hareket etmesini beklediğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Aksoy, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü "Pençe-Kartal" ve "Pençe-Kaplan" harekatlarına ilişkin Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsünün açıklaması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

"IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ..."

Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü tarafından bugün yapılan açıklamada, Irak'ın kuzey bölgelerinde yürütülen "Pençe-Kartal" ve "Pençe-Kaplan" harekatları sırasında sivil kayıplar yaşandığına yönelik gerçek dışı iddialara yer verildiğini belirten Aksoy, bu açıklamaya dayanak teşkil eden iddiaların PKK terör örgütünün ve yandaşlarının 'nin terörle mücadele operasyonlarını karalamaya yönelik propagandasından başka bir şey olmadığını bildirdi.

Aksoy, Irak makamlarının teröristlerin kara propagandasına alet olmaması gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Operasyonlarımızın planlama ve icra safhalarının her birinde sivillerin can güvenliğinin sağlanmasına özel önem veriyoruz. Esasen bu husus Irak makamlarınca da bilinmektedir. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin bu konudaki sicili temizdir. Bu vesileyle, Irak'ın da istikrarını, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK terör örgütüyle mücadelemizde ülkemizle iş birliği ve uyum içerisinde hareket etmesini beklediğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz."

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