Yarın marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağında market ve bakkalar kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK 27 Haziran çalışma saatleri
Yarın marketler açık mı? 27-28 Haziran'da sınırlı olarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine gönderilen "LGS ve YKS Tedbirleri" kapsamında ilk kısıtlama yarın olacak. İhtiyaçlarını görmek isteyen vatandaşlar yarın market açık mı sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Yarın marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağında market ve bakkalar kaça kadar açık? Merak edilen detaylar haberimizde...
Yarın marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağında market ve bakkalar kaça kadar açık? sorularının cevabı araştırılıyor. Yarın milyonlarca öğrenci YKS sınavı için ter dökecek. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine gönderilen "LGS ve YKS Tedbirleri" kapsamında ilk kısıtlama yarın olacak. 27-28 Haziran'da sınırlı olarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, Yarın marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağında market ve bakkalar kaça kadar açık? Merak edilen detaylar haberimizde...
YARIN MARKETLER AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede marketlerin durumu ile ilgili şu detaylar yer aldı;
a) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.),
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN OLACAK?
27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşlarıN sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM 09.00- 21.00 arası hizmet veriyor.
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