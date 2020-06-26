Takıntılı sevgilisi olanlara müjdeli haber

İstanbul'da ayrıldığı eski sevgilisinin peşini bırakmaması ardından savcılığa başvurarak yardım isteyen genç kadının çığlına savcılık umut oldu. Takıntılı sevgili hakkında 3 hapis istemiyle dava açıldı. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih'te yaşandı. 37 yaşındaki Nur H., isimli genç kadın Recep Ç., ile sevgiliydi. Bir müddet birliktelik yaşadıktan sonra çift anlaşamadıkları gerekçesiyle ayrılmaya karar verdi. İddiaya göre sevgilisinin kendisini terk etmemesini isteyen genç adam eski sevgilisi Nur H.'ye çeşitli hediyeler göndermeye devam etti.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Genç adamın peşini bırakmayacağını anlayan Nur H., savcılığa başvurarak yardım istedi. Takıntılı sevgilisinin cezalandırılmasını isteyen genç kadının ihbarının ardından olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Saplantılı sevgilinin olayla ilgili ifadesine başvuruldu.

"CİNSEL TACİZ VÜCUT BULMADAN DA GERÇEKLEŞEBİLİR"

Genç adam söz konusu hediyelerin kendisinin gönderdiğini ancak amacının sevgilisi ile son kez konuşmak olduğunu beyan edip, suçlamaları reddetti. Savcılık 'Cinsel Taciz' suçunun vücut bulmadan gerçekleştiği gerekçesiyle mağdur kadının rahatsız edilmesiyle bile tacize maruz kaldığını belirtip Recep Ç.'nin 3 yıla kadar hapsini isteyerek dava açtı.

Atakan IRMAK / ÖZEL İSTİHBARAT