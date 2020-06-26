YKS baraj puanı kaç? 2020 YKS TYT AYT YDT baraj puanı kaç olacak? Açıklama geldi mi?
YKS baraj puanı kaç? 2020 YKS TYT AYT YDT baraj puanı kaç olacak? sorularının cevapları sınava giren tarafından araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci 27 Haziran'da TYT sınavında ter dökecek. 28 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavları yapılacak. Öğrencilerin sınav sonrası merak ettiği ilk husus ise baraj puanı oluyor. Peki, YKS baraj puanı kaç? 2020 YKS TYT AYT YDT baraj puanı kaç olacak? İşte detaylar...
YKS baraj puanı kaç? 2020 YKS TYT AYT YDT baraj puanı kaç olacak? sorularının cevabı aranmaya devam ediyor. 2,5 milyon öğrenci istediği üniversiteye girmek için YKS sınavında ter dökecek. Adaylar rakiplerini geçmek için hazırlıklarını tamamladı ve sınav saatini beklemeye başladı. Sınav sonrasında merak edilen sorulardan biriside baraj puanı oluyor. Peki, YKS baraj puanı kaç? 2020 YKS TYT AYT YDT baraj puanı kaç olacak? İşte detaylar...
YKS'DE HANGİ SINAVLAR VAR?
YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.
Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.
1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)
2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)
3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.
1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor.
Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.
YKS'DE HANGİ TESTLER OLACAK?
TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT'de uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A'da gösterilmiştir.
AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.
YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.
YKS'de uygulanacak testler ve soru sayıları Tablo 1B'de gösterilmiştir. Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen, okullara bildirilen ve kamuoyuna duyurulan "(ÖSYM Tarafından 2019 Yılında Gerçekleştirilecek TYT ve AYT Sınavlarına Esas) Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar"daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır.
SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT'ye ek olarak2019-AYT ve/veya 2019-YDT'ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur. Yükseköğretim programlarının puan türleri, Tablo 4'te verilmiştir. Bu programların puan türlerinin hesaplanmasında hangi testlerin kullanılacağı Tablo 1E'degösterilmiştir. Adaylar, Tablo 1E'yi inceleyerek hangi testleri cevaplamaları gerektiğini belirleyebileceklerdir.
YKS BARAJ PUANI KAÇ?
Yükseköğretim Kurulu yaptığı açıklamada bu yılla sınırlı olmak şartıyla baraj puanın TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak değiştirildiğini açıkladı.
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