26 Haziran 2020, Cuma
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Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

'de devam eden terör operasyonu hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hakkari'nin Kavaklı bölgesinde 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.06.2020
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, 'nin Kavaklı bölgesinde yapılan terör operasyonu hakkında açıklama yaptı.

İşte İçişleri Bakanalığı tarafından yapılan açıklama;

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir.."

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