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Son dakika: Başkan Erdoğan atama kararlarını imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberleri... Başkan 'ın imzaladığı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Başkan Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atama kararları.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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Başkan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Metin Yazar, Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliğine İrfan İpşir, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Ömer Abdullah Karagözoğlu, Enver Mamur ve Murat Baştor atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 523 vergi müfettiş yardımcısının da ataması gerçekleştirildi.

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