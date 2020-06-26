Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Radman, Meliza Haradinaj ve Varhelyi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan ve Kosovalı mevkidaşının yanı sıra AB Komisyonu Üyesi ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile telefonda görüştü.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İstanbul Boğazı’ndan isyan ettiren yeni manzaralar
- MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: Cumhur İttifakı 15 Temmuz’da kurulmuştur
- Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması
- Yanardağ Sultan 2. Abdülhamid'e hakaret etti
- İngiltere'den Türkiye ile ticareti ilerletmek istiyor
- Muharrem İnce'ye takipçisinden zor soru
- ''Türkeş'in yargılandığı davayı izleyen tek gazeteciydim''
- Türkiye lider konumda
- DHKP-C'nin iki kritik ismi gözaltına alındı
- Başkan Erdoğan gençlerle video konferansla buluşacak
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet takvimi: 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Sıfır araçlar ne zaman gelecek? 2020 ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda son durum nedir?
- TOKİ Kars 2020 kura sonuçları isim listesi: TOKİ Kars Merkez 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Son dakika: Konya'da korkutan deprem! Kandilli 25 Haziran son depremler
- Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? 2020'de hangi oyunlar indirimli olacak?
- Son dakika: Çay budama paraları ne zaman ödenecek? 2020 Çay budama desteği ödemeleri ne zaman?
- Şampiyon belli oluyor! Survivor 2020 final ne zaman? Survivor finali nerede, İstanbul'da mı yapılacak?
- Son dakika: 65 yaş üstü tatile gidebilir mi? 65 yaş üstü turizm amaçlı seyahat izin belgesi nasıl alınır?
- Emekliye yaz müjdesi: Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?
- TOKİ Ardahan Merkez kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Ardahan 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama
- EBA seminer canlı izle: 25 Haziran MEB EBA İlber Ortaylı, Selçuk Bayraktar seminer konuşması nasıl izlenir?
- A101 aktüel 25 Haziran 2020 kataloğu: Perşembe kampanyaları dolu dolu! İşte indirim listesi...