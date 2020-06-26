26 Haziran 2020, Cuma
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Radman, Meliza Haradinaj ve Varhelyi ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dışişleri , Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ve  ile telefonda görüştü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.06.2020
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN TELEFON DİPLOMASİSİ

Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan ve Kosovalı mevkidaşının yanı sıra Komisyonu Üyesi ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Hırvatistan Dışişleri , Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile telefonda görüştü.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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