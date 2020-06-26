Ağlatan vefa! Şehit annesi büyük sevinç yaşadı...

Malatya'nın Darende ilçesinde 1998 yılında devriye esnasında PKK'lı teröristler tarafından pusuya düşürülerek şehit edilen Jandarma Onbaşı Dursun Gökçe'nin ismi şehit olduğu bölgeye yapılan üst geçide verildi. Antalya'da yaşayan şehit annesi, bu durumu Sabah muhabirinden öğrendi ve büyük sevinç yaşadı.



TEK ERKEK ÇOCUĞUYDU

Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Çığlık köyünde yaşayan Şerife-Mustafa Gökçe çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü ve tek erkek olanı Dursun Gökçe 1998'de Malatya'nın Darende ilçesinde şehit düştü. O Yukarıulupınar mevkisinde devriye görevine çıkan jandarma onbaşı Dursun Gökçe PKK'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit oldu. Malatya'da Karayolları tarafından Darende ilçesinin Yukarıulupınar Mahallesi'ne üst geçit yapıldı. İsimsiz kalan üst geçide, 22 yıl önce şehit olan Dursun Gökçe'nin ismi verilerek 'Şehit Jandarma Onbaşı Dursun Gökçe' yazılı tabela asıldı.







BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

22 yıl önce şehit olan oğlunun adının yaşatıldığını SABAH muhabirinin telefonla ulaşarak verdiği Antalya Çığlık köyünde yaşayan 69 yaşındaki anne Şerife Gökçe büyük bir sevinç yaşadı. Şehit annesi Şerife Gökçe, "Doğru mu diyorsunuz kuzumun adı yaşayacak öyle mi? Oy kuzum benim bak devletin seni unutmamış. Ölsem de gözüm açık gitmez, yiğidimin adı hep yaşayacak" diyerek duygu dolu anlar yaşadı.





YÜREĞİME SU SERPİLDİ

Şerife Gökçe 23 Temmuz 1998'de oğlu şehit düştüğü akşam telefonla görüştüğünü anlatarak, "Telefonda bana 'Ben iyiyim. Şimdi bir göreve gidiyoruz. Dönünce seni ararım' dedi. Son konuşmamız o oldu. Oğlumun isminin yaşatılacak olmasından dolayı çok mutlu oldum. Arkasında yüreğime koyduğu ve 22 yıldır dinmeyen acısından başka bir şey yoktu. Oy kuzum benim bak devletin seni unutmamış kuzum. 22 yıldır yanan yüreğime su serpildi. Bu konuya vesile olanlardan Allah razı olsun" dedi. Şehit annesi, en kısa zamanda üst geçidi görmek istediğini söyledi.

Sabah