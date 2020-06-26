Dünya Sağlık Örgütü'ndan koronavirüs aşısı mesajı
Koronavirüsün dünya genelindeki etkisi devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni bir aşı açıklaması geldi. DSÖ'den yapılan açıklamada, yeni aşı çalışmasının en öncü aday olduğu ifade edildi.
Dünya Sağlık Örgütü, Astrazenaca'nın üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısının muhtemelen dünyadaki en öncü aşı adayı olduğunu duyurdu.
Yeryüzünde yaklaşık 10 milyon insana bulaşan, yarım milyon can alan corona virüs salgınında, bütün dünya aşının bulunmasını bekliyor.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), devam eden aşı çalışmaları içerisinde Astrazeneca'nın aşı adayının önde olduğunu duyurdu. WHO'ya göre, söz konusu aşıyı Moderna'nın çalışması takip ediyor ve aradaki fark çok değil.
Dünya üzerinde halihazırda 100'ü aşkın aşı çalışması sürüyor, bazı aşı adayları geniş kitlelerde test ediliyor.
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