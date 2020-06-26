Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'dan geçti
Son dakika haberleri... Amiral Grigorovich adlı Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. 18.30 sularından geçişi tamamlayan fırkateyn, Karadeniz'e açıldı.
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazından geçip Karadeniz'e açıldı. Geminin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti.
Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 494 Borda numaralı 'Amiral Grigorovich' adlı güdümlü füze fırkateyni saat 18.30 sıralarından Marmara Denizinden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Savaş gemisinin boğaz geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. Yaklaşık yarım saatte Arnavutköy açıklarına ulaşan firkateynin güvertesinde çok sayıda Rus askerin olduğu ve askerlerin boğaz kıyısını izlediği görüldü. Yaklaşık 1 saat 15 dakikada boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.
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