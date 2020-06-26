60 yıllık acıyı Meclis telafi etti!
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını ortadan kaldıran düzenlemesi Yassıada mağdurları tarafından memnuniyetle karşılandı. Adnan Menderes’in bakanlarından Rıfkı Salim Burçak’ın oğlu Yalçın Burçak ve Ulaştırma Bakanı Arif Demirer’in oğlu açıklamalarda bulundu.
Yassıada mağdurları, Demokrasi şehitleri Adnan Menderes ve iki arkadaşının idam edildiği ve yüzlerce Demokrat Parti'linin yargılandığı davanın hukuki olarak yok hükmünde sayılmasıyla birlikte Yassıada kararlarının tarihin çöplükteki yerini aldığına dikkat çekti.
Yalçın Burçak, (Menderes hükümetlerinde bakanlık yapan Rıfkı Salim Burçak'ın oğlu, Demokrat Parti Konya Milletvekili Sıtkı Salim Burçak'ın yeğeni): 27 Mayıs ihtilali Türk halkı gözünde hiçbir zaman tasvip edilmedi. TBMM'nin aldığı kararı öğrendiğinde çok sevindik. Bu kararın oybirliğiyle çıkması önemli. 27 Mayıs darbesinden 60 yıl sonra alınan karar geç kalınmış bir karar olmasına rağmen çok yerinde. Bu karar sayesinde, Türk demokrasisinde kara bir leke olan Yassıada kararları tarihin çöplüğündeki yerini aldı. Ben o dönem liseye gidiyordum. 16 yaşındayken Yassıada'ya gitmiştik. Orası deniz üssüydü. Yargılanan kişiler tutuldukları yerden denizi görmesinler diye camlar yağlı boya ile boyanmıştı. Babam ve amcam 4 yıl 2 ay ceza almıştı. 16 ay Yassıada'da kaldıktan sonra Kayseri Cezaevi'ne nakledildiler. 16 yaşında gittiğim Yassıada'ya 60 yıl sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak gittim. Cumhurbaşkanımız bu konunun hemen ele alınmasını sağladı.
Ersin Üner (Milletvekili Zihni Üner'in oğlu): O günleri düşünmek, anlatmak bile istemiyorum. Gerçekten çok ama acıydı.
Mehmet Arif Demirer (Menderes'in ulaştırma Bakanı Arif Demirer'in oğlu) Yassıadaya ilişkin yurt içini ilgilendiren bütün davaların Meclis kararıyla ortadan kalkması doğru. Meclisin kararı son derece isabetlidir ve doğrudur. Yassıada davalarının içinde bir dava Türkiye dışını da ilgilendiriyor. 6 Eylül 1955 olayları ise daha farklı. Bu davanın ayrıştırılması ve siyasi yerine hukuki olarak da ortadan kalkması gerekiyor.
60 YILLIK ACIYI MECLİS TELAFİ ETTİ
Aykut Kuranel (Gaziantep Milletvekili Süleyman Kuranel'in oğlu) "Meclis'ten bu kanunun çıkması ile ilgili olarak sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Meclis başkanımıza ve Meclis'in tüm üyelerine, hepsine sonsuz teşekkürler ediyoruz. Dolayısıyla 60 yıl öncesi yaşanmış büyük bir acıyı Meclis telafi etti. Tabi ki bütün eski Demokrat Partili aileler olarak çok mutluyuz ve memnunuz. Bu arada eski Kayseri Cezaevinin müze yapılması konusundaki girişimler de bizi sevindirdi. Tabi çok duygusalız. O tarihte ben yedek subaydım. Babamı Yassıadaya götürdüklerinde çok üzülmüştük, netice itibariyle Türkiye'de ilk defa böyle bir olay oluyordu. Duygusal olarak çok acılar yaşadık. Ama onları hep içimize attık. Bugün bu kararın alınması dolayısıyla çok mutluyuz.
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