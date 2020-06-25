25 Haziran 2020, Perşembe
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TP'nin petrol arama sahalarında ruhsat süreleri uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının () , ve , sınırları içerisinde kalan arama sahasında ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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O SÜRE RESMEN UZATILDI!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve İşleri Genel Müdürlüğünün kararı, bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, , sınırları içerisinde 14,539 hektar yüz ölçümüne sahip petrol arama ruhsatının süresinin 26.05.2020 tarihinden 26.05.2022 tarihine kadar iki yıl süreyle uzatılmasına karar verildi.

ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN…

Söz konusu kararın, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla alındığı belirtildi. , sahanın genişletilmesi için bu yıl 19 Mart'ta Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmuştu.

10 YIL UZATILDI

Öte yandan , sınırları içerisinde 8,452 hektar hektar yüz ölçümüne sahip petrol arama ruhsatının süresinin 28.08.2030 tarihine kadar 10 yıl süreyle uzatılmasına karar verildi. TP, sahanın genişletilmesi için bu yıl 22 Mayıs'ta Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmuştu.

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