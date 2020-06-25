Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 25 Haziran Perşembe
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1458 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 193 bin 115, can kaybı 5 bin 46 oldu.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 52 bin 303 test yapıldı, 1458 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 1472 kişi iyileşti.
Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye'den iyi haberler verelim. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/SdtiJxgBka— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 25, 2020
Toplam test sayısı 3 milyon 135 bin 424, vaka sayısı 193 bin 115, vefat sayısı 5 bin 46 olarak kayıtlara geçti.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 941, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 369, toplam iyileşen hasta sayısı ise 165 bin 706 oldu.
- "Yeni vaka sayılarımız tedbirlerin azaldığını gösteriyor"
Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye'den iyi haberler verelim." ifadelerini kullandı.
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