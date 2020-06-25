Karaman’da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kavgaya 2 tutuklama
Karaman’da dün gece Dereköy Köyü'ne bağlı Yunus mezrasında çıkan silahlı kavgada 39 yaşındaki Mutlu Tekin'i öldürüp Bülent Tankişi'yi de ağır yaradıkları iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Güven ve Emre Yılmaz tutuklandı.
Aralarında husumet bulunan Mustafa Güven ve Mutlu Tekin, telefonda, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Taraflar, mezrada buluşmak için randevulaştı. Mustafa Güven, arkadaşı Emre Yılmaz, Mutlu Tekin de arkadaşları Bülent Tankişi ve Levent A. ile buluşma noktasına geldi. Güven ve Tekin arasında burada devam eden tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
HAYATA VEDA ETTİ
Yaralanan Mutlu Tekin ve Bülent Tankişi, Levent A. tarafından otomobille Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Tekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavi altına alınan Tankişi'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Olaydan sonra kaçan Mustafa Güven ile arkadaşı Emre Yılmaz, kısa sürede jandarma tarafından yakalandı. Tabancayı Emre Yılmaz'ın ateşlediği belirlendi. 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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