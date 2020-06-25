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Karaman’da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kavgaya 2 tutuklama

’da dün gece Dereköy Köyü'ne bağlı Yunus mezrasında çıkan silahlı kavgada 39 yaşındaki 'i öldürüp 'yi de ağır yaradıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve Emre Yılmaz tutuklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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1 KİŞİ CAN VERMİŞTİ! KARAR VERİLDİ

Aralarında husumet bulunan ve , telefonda, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Taraflar, mezrada buluşmak için randevulaştı. Mustafa Güven, arkadaşı Emre Yılmaz, Mutlu Tekin de arkadaşları ve Levent A. ile buluşma noktasına geldi. Güven ve Tekin arasında burada devam eden tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

HAYATA VEDA ETTİ

Yaralanan Mutlu Tekin ve Bülent Tankişi, Levent A. tarafından otomobille Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Tekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavi altına alınan Tankişi'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olaydan sonra kaçan Mustafa Güven ile arkadaşı Emre Yılmaz, kısa sürede jandarma tarafından yakalandı. Tabancayı Emre Yılmaz'ın ateşlediği belirlendi. 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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