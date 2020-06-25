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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Yardım kampanyasından toplanan tutar 717 milyonu geçti

Son dakika haberi... , 'e yönelik yardım kampanyasının başlatıldığı 13 Ocak'tan itibaren 717 milyon 63 bin 102 lira toplandığını bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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İçişleri Bakanı , AFAD Başkanlığında düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı"nda yaptığı açıklamada, İdlib'e yönelik yardım kampanyasının başlatıldığı 13 Ocak'tan itibaren 717 milyon 63 bin 102 lira toplandığını bildirdi.

Bakan Soylu ayrıca, İdlib toplantısında telefonla aradığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, bölgede yıl sonuna kadar 50 bin briket ev yapılacağını iletti.

Ankara’da İdlib toplantısı! Başkan Erdoğan telefonla katıldı, verdiği sözle yüzleri güldürdü ANKARA’DA İDLİB TOPLANTISI! BAŞKAN ERDOĞAN TELEFONLA KATILDI, VERDİĞİ SÖZLE YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

detaylar gelecek...

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