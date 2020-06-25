25 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da DHKP-C'nin iki kritik ismi gözaltına alındı

İstanbul'da DHKP-C'nin iki kritik ismi gözaltına alındı

Terör örgütü DHKP-C’nin iki kritik ismi ’da yapılan operasyonda yakalandı. Örgütün avukatlık yapılanmasında faaliyet yürüttüğü öğrenilen şüphelilerden birinin ‘Turuncu’ kategoride aranan teröristlerden olduğu saptandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
ABONE OL
DHKP-C'NİN İKİ KRİTİK İSMİ GÖZALTINA ALINDI
Nazif KARAMAN / SABAH
Terör örgütü DHKP-C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan ile Yine 10 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilen Süleyman Gökten 'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler gözaltına alındı.

Özgür Yılmaz'ın İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar listesinde turuncu kategoride bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler yarın Adliyeye çıkarılacaklar.

Süleyman Gökten

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA