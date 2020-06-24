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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs nedeniyle yeni kısıtlama açıklaması! Yeni kısıtlama var mı? .
SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada sınava girecek öğrencilerin ailelerine uyarılarda bulundu. Yeni büyük kısıtlamaların gelmeyeceğini dile getiren Bakan Koca, gençleri uyararak vaka sayılarında yaş ortalamalarının düştüğünü açıkladı. .