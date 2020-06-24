Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 5 tabanca, 3 av tüfeği, 54 tabanca fişeği, 70 av tüfeği fişeği, tarihi eser niteliği bulunan kılıç ve muşta ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme ve bulundurma suçlarını işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce Şabanözü, Eldivan, Orta ve Çerkeş ilçelerinde belirlenen 9 adrese düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı.
Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 5 tabanca, 3 av tüfeği, 54 tabanca fişeği, 70 av tüfeği fişeği, tarihi eser niteliği bulunan kılıç ve muşta ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.N, A.A, H.D, K.Ç, M.Ç. ve M.B. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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