24 Haziran 2020, Çarşamba
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Laya ile telefonda görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kovid-19 bağlamında iki ülkedeki son durum, turizmde normalleşme ve Türkiye- ilişkileri ele alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.06.2020
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN KRİTİK GÖRÜŞME!

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Laya'nın görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bağlamında iki ülkedeki son durum, konusunda normalleşme ve Türkiye-Avrupa Birliği () ilişkileri ele alındı.

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