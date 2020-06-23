FETÖ'nün sol ayağına skandal tahliye kararı!
Türksolu Dergisi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Gökçe Fırat, Fetullahçı Terör Örgütü’nün Medya Yapılanması Davası’nda yargılanıp FETÖ üyeliğinden İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hüküm yedi. Ancak temyiz sürecinde Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nce hakkındaki hüküm bozuldu. Gökçe Fırat Çulhaoğlu geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Bu tahliyeye tepki gösterildi. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın özel haberine ilişkin detaylar...
Türksolu Dergisi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Medya Yapılanması Davası'nda yargılandı. FETÖ üyeliğinden İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi hüküm kararı verdi.
YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ BOZMA İLAMI VERDİ
Ağır Ceza Mahkemesi'nin hüküm kararı sonrası BAM'ın cezayı onaması ardından Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne karar temyiz edildi.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararı bozdu. Bozma ilamı sonrasında Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun tutuklulukta geçirdikleri süre, suça ilişkin yasada öngörülen infaz süreleri, tutuklu kaldıkları süre ve adli kontrollerin yeterli olacağı kanaatiyle tahliyesine karar verdi.
GÖKÇE FIRAT TAHLİYE EDİLDİ
TürkSolu Twitter hesabından Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun tahliyesiyle ilgili cümlelere yer verildi: "Türk Solu Başyazarı Gökçe Fırat, 15 Haziran 2020 günü tahliye olmuştur. Gökçe Fırat, 1 Eylül 2016'da tutuklanmıştı. Hakkında açılan davada verilen karar Yargıtay tarafından bozuldu. Bu bozma üzerine tahliye gerçekleşti. Tahliye işlemine ise tepki gösterildi.
DAMLA KAYA - SABAH
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